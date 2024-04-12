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Из-за сбоя на станции метро «Суконная слобода» на несколько минут встали поезда
Сегодня на станции казанского метро «Суконная слобода» на несколько минут встали поезда. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
В пресс-службе «Метроэлектротранса» рассказали о причинах происшествия. Выяснилось, что на станции метро «Суконная слобода» произошел сбой программного обеспечения бортовой вычислительной системы. Сбой устранен перезагрузкой оборудования.
«Состав находится на линии. Все станции Казанского метрополитена работают в обычном режиме. График движения поездов идёт без нарушений», – отметили в пресс-службе.
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