Из-за санкций заблокировали YouTube-канал «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» получила от компании Google уведомление о блокировке YouTube-канала. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле», — подчеркнули в «Ростехе».

Однако для госкорпорации такой поворот событий был ожидаем, поэтому все ролики (их порядка 230) были заранее перенесены на российскую платформу RuTube.

«С сегодняшнего дня смотрите нас на RuTube», — сообщили в Ростехе.

Госкорпорация объединяет более восьмисот научных и производственных организаций в шестидесяти регионах страны, в том числе татарстанские «КАМАЗ», ПАО «Туполев» и КВЗ.

Санкционное давление Запада на Россию усилилось после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.