Из-за санкций в России на 30% снизилось производство стекла

В России из-за санкций на 30% упало производство листового стекла и снизился спрос на него, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в 2021 году она держалась на уровне почти 100% из-за повышенного спроса», — сказали в ведомстве.

Директор крупной компании по производству стекла Максим Скиртин отметил, что объемы продаж в апреле снизились на 25% по сравнению с 2021 годом, а к маю упали в два раза. Снижение спроса повлияло на цены — они уменьшились на 15–20% по сравнению с началом года.

Ранее замдиректора Департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн на форуме в рамках выставки «Мир стекла» заявил о том, что потребление листового стекла сократилось прежде всего из-за снижения объемов строительства.

В материале агентства также подчеркнули, что среди частников наблюдается практически нулевой спрос и почти полная остановка автомобильных производств.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.