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Из-за саммита БРИКС осенние каникулы в школах Казани начнутся 21 октября
Из-за саммита БРИКС у казанских школьников осенние каникулы пройдут с 21 по 28 октября. Одгако в школах других муниципалитетов Татарстана они начнутся 28 октября и продлятся до 6 ноября.
Зимние каникулы Минобрнауки РТ рекомендовало провести всем школам 30 декабря — 8 января, весенние — с 22 по 31 марта. Летние каникулы начнутся с 27 мая.
При этом каждая школа может самостоятельно определять сроки начала и окончания каникул. Главное, чтобы их продолжительность составляла не менее семи календарных дней.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
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