За прошедшие недели из-за рубежа вывезено около 120 тыс. российских туристов, испытывавших проблемы с возвращением на родину. При этом примерно 90 тыс. из них путешествовали через туроператоров. Об этом в эфире НТВ рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Все организованные туристы, которые отдыхали через туроператоров, уже благополучно вернулись домой. Мы вместе с нашими коллегами сделали огромное дело», — отметила она.

Догузова уточнила, что домой удалось вернуть и большую часть самостоятельных путешественников.

«Буквально пару часов назад приземлился борт из Кубы, 100 туристов прилетели. Это те, которые застряли на Кубе и в Доминиканской Республике», — заметила глава Ростуризма.

По ее словам, сейчас за границей находятся единичные туристы, их вывозом занимаются Росавиация, Ростуризм и авиакомпании. «И через стыковочные рейсы тоже все <...> вернутся. То есть массовая проблема <...> решена», — подытожила специалист.