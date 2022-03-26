Из-за рубежа туроператоры вывезли более 85 тыс. организованных российских туристов

Более 85 тыс. человек — 90% российских организованных туристов вывезли туроператоры из-за рубежа, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову, за границей остается еще более 5,5 тыс. организованных туристов.

«На сегодня туроператоры вернули в Россию 90% всех организованных туристов, которые находились за границей в момент, когда начались сложности с авиасообщением — это более 85 тыс. человек. Сегодня у нас еще порядка 5,5 тыс. организованных туристов остается за рубежом», — заявила Догузова.

По данным Ростуризма, наибольшее количество организованных туристов из России находится в Египте — около 4 тысяч человек. Из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы из Египта в Россию, процесс возвращения теперь усложнился и занимает больше времени.

Меньше россиян находится в ОАЭ (менее 1 тысячи человек), Турции (около 690 человек), на Мальдивах (60 человек) и в Таиланде (менее 50 человек). Как объяснили в ведомстве, ежедневно туроператоры продолжают возвращать российских организованных туристов в РФ, в том числе через третьи страны на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний.

В Ростуризме добавили, что работа по возвращению самостоятельных туристов также продолжается. Этими вопросами занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке МИДа и Ростуризма и ряда других ведомств.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.