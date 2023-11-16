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Из-за роста ДТП с неопытными водителями автоинспекторы побеседуют с учениками автошкол РТ
В Татарстане наблюдается высокое число ДТП с водителями, чей стаж составляет менее двух лет. Так, за 10 месяцев этого года на дорогах Казани зарегистрировали 129 подобных аварий, в которых погибло 8 человек, сообщили в ведомстве.
В Госавтоинспекции напомнили о резонансном ДТП, которое случилось недавно, 13 ноября, когда 31-летний водитель «Лады» на улице Мира на большой скорости снес забор, а затем протаранил дерево и погиб. В момент совершения ДТП, у виновника аварии стаж вождения составлял всего 11 месяцев.
Отмечается, что основными причинами большого числа аварий с водителями с малым стажем является несознательное пренебрежение ПДД, недостаток культуры вождения и отсутствие уважительного отношения к другим участникам дорожного движения.
Госавтоинспекция города Казани с 15 по 30 ноября проводит мероприятие «Молодой водитель», в рамках которого сотрудники проводят профилактическую работу среди кандидатов в водители в образовательных организациях, осуществляющих подготовку с использованием видеоматериалов, демонстрирующих механизм дорожно-транспортных происшествий и их последствия.
Кроме того, будет усилен контроль за техническим состоянием автомобилей, в частности внимание направлено на исправность тормозной системы, рулевого управления, осветительных приборов, соответствию шин сезону.
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