Из-за роста ДТП с неопытными водителями автоинспекторы побеседуют с учениками автошкол РТ

В Татарстане наблюдается высокое число ДТП с водителями, чей стаж составляет менее двух лет. Так, за 10 месяцев этого года на дорогах Казани зарегистрировали 129 подобных аварий, в которых погибло 8 человек, сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили о резонансном ДТП, которое случилось недавно, 13 ноября, когда 31-летний водитель «Лады» на улице Мира на большой скорости снес забор, а затем протаранил дерево и погиб. В момент совершения ДТП, у виновника аварии стаж вождения составлял всего 11 месяцев.

Отмечается, что основными причинами большого числа аварий с водителями с малым стажем является несознательное пренебрежение ПДД, недостаток культуры вождения и отсутствие уважительного отношения к другим участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция города Казани с 15 по 30 ноября проводит мероприятие «Молодой водитель», в рамках которого сотрудники проводят профилактическую работу среди кандидатов в водители в образовательных организациях, осуществляющих подготовку с использованием видеоматериалов, демонстрирующих механизм дорожно-транспортных происшествий и их последствия.

Кроме того, будет усилен контроль за техническим состоянием автомобилей, в частности внимание направлено на исправность тормозной системы, рулевого управления, осветительных приборов, соответствию шин сезону.