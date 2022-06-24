Из-за роста числа жителей в Кировском районе Казани откроется новый судебный участок

Все судебные участки мировых судей в республике создаются исходя из расчета численности населения в соответствующем районе и участке. Один участок, как правило, составляют от 15 до 23 тысяч человек. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

В связи с этим из-за роста числа жителей Кировского района Казани и, как следствие, нагрузки на мировых судей в этом районе в скором времени откроется новый судебный участок, одновременно с этим в Московском районе упразднят один из восьми участков.

Таким образом, по словам спикера, удастся перераспределить нагрузку. Именно с такой инициативой Министерство юстиции выступило на Совете судей Татарстана.