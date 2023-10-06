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Из-за роста числа ДТП автоинспекторы проведут масштабные проверки на дорогах Казани
Из-за роста количества ДТП в Казани автоинспекторы проведут специальные мероприятия по пресечению и предупреждению нарушений правил дорожного движения, сообщили в ведомстве.
В качестве основных видов аварий отмечаются столкновения авто и наезды на пешеходов, а основные виды нарушения ПДД – превышение скорости, нарушения правил проезда пешеходных переходов и правил перехода проезжей части пешеходами.
В профилактических целях на дорогах города будут усилены посты, пройдут дополнительные рейды по выявлению нарушителей.
Особый акцент правоохранители сделают на пресечении нарушений, из-за которых могут произойти аварии с тяжелыми последствиями. Речь идет об управлении авто в пьяном виде, выезде на встречную полосу, нарушении правил перевозки детей и игнорировании ремней безопасности, а также нарушении ПДД пешеходами.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными.
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