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Из-за роста числа аварий с детьми в Татарстане сотрудники ГИБДД выйдут в рейды
С 26 августа по 8 сентября 2024 года в Татарстане проходит профилактическая акция «Внимание - дети!», направленная на снижение детского травматизма на дорогах. Эта инициатива вызвана тревожной статистикой: за первые 7 месяцев 2024 года в республике произошло 225 ДТП с участием детей, в которых 8 несовершеннолетних погибли и 242 получили травмы, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Особую обеспокоенность вызывает рост числа аварий в августе-сентябре, когда дети возвращаются с летних каникул и нуждаются в адаптации к городской среде. В прошлом году за этот период произошло 141 ДТП с участием детей, что составило 26% от общего числа аварий за год.
В рамках операции Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» проведет ряд мероприятий:
- Проверка соблюдения правил перевозки детей
- Контроль за предоставлением преимущества пешеходам
- Пропаганда использования световозвращающих элементов
- Профилактика нарушений ПДД несовершеннолетними
- Инспекция подъездных путей к школам
- Родительские собрания по вопросам безопасности детей на дорогах
Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 7 лет, а также рекомендует их применение для детей до 12 лет. Важно также не оставлять детей без присмотра вблизи дорог и в других потенциально опасных местах.
Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения проявлять максимальную бдительность и осторожность, особенно в преддверии начала учебного года.
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