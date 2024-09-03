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Из-за ремонта ж/д пути в Татарстане изменится график движения поездов
В Татарстане начнется капремонт железнодорожного пути на перегоне Тюрлема – Свияжск. Из-за этого с 12 сентября по 15 ноября изменится график движения поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«На железнодорожном участке Тюрлема – Свияжск будет осуществляться модернизация пути с использованием новых материалов, – говорится в сообщении. – Изменится время отправления и прибытия в пути следования на некоторые станции Горьковской магистрали».
В частности, по измененному расписанию будут ходить поезда №23 «Казань – Москва», №25 «Ижевск – Москва», №26 «Москва – Ижевск», №51 «Ижевск – Нижний Новгород», №53 «Чебоксары – Москва», №55 «Екатеринбург – Москва», №56 «Москва – Екатеринбург», №57 «Йошкар-Ола – Москва», №58 «Москва – Йошкар-Ола», №71 «Чебоксары – Москва», №133 «Казань – Санкт-Петербург», №147 «Казань – Москва», №149 «Казань – Москва», №376 «Пенза 1 – Казань», №523 «Екатеринбург – Имеретинский Курорт».
Так, например, фирменный поезд №1 «Премиум», следуемый из Казани в Москву, отправится на 37 минут раньше – в 19:23.
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