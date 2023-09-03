Из-за ремонта временно перекроют движение на участке автодороги рядом с Нижнекамском

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Завтра, 4 сентября, временно перекроют движение на участке дороги «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск». Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.

Отмечается, что с 10 утра и до 5 часов дня на автоматическом пункте весового и габаритного контроля, расположенного на участке км 6+567 проведут ремонт.

Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициарованного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.