Из-за ремонта водовода ряд домов Кировского района Казани останутся без воды

Фото: © «Татар-информ»

В ряде домов Кировского района Казани на полтора дня отключат воду. Временные неудобства связаны с тем, что на водоводе Д=800 мм по улице Боевая ведутся аварийные ремонтные работы. Об этом казанский водоканал сообщил в своем телеграм-канале.

Так, с 10 часов вечера 25 августа и до 2 часов дня 27 августа планируется отключение водоснабжения по адресам: Адмиралтейская, №7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17, 21; 2, 3 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,18,19; 3/1, 3/2, 5; Боевая, №145а, 147а, дома от №2 до №143а; Большая, №70, 80, 98/1, 108, 108а, 106/31, 106 корп. 1,2,3; дома от №22 до №109; М. Московская, №14а, 21/15, 26, 28, 30/13, 31, 32, 33, 37, 14, 15, 17а корп.1 (д/с№30); 19, 24а; Кл. Цеткин, №10, 13, 17, 17Б, 31а, 33, 34, д.- 3, 3/1, 6, 6/1, 6 корп. 1; 8 корп. 1; 8Б, 8Б/1, 8Б/2, 8/1, 8/27, 8/27а, 8/27 корп. 1,2,3; 8/27а, 10/1, 13а, 16, 17а, 17в, 18/20, 19, 21/1, 23, 31/106, 33, 34а, 34Б, 34/1; Столярова, №1/22, 3, 5, 6, 7, 19, 35, 9а, 9г/5, 22/2, 37 и Урицкого, №6, 8, 10, 12, 14, 16, 27, 4, 4 корп.1; 15 17, 22а, 24, а также улица Серп и Молот, №22/1, 24, 24а, 26, 28, 15, 31; Кызыл Армейская, №23а, 23а корп. 1, 27Б; Лесозаводская, №8а и 8а/1; Казахская, Военная, Карельская, Брюсова, Чистоозерская.

Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах ожидается понижение давления воды. Автоцистерны с водой разместят по заявкам, которые горожане оставят по телефону +7(843)231-62-60.