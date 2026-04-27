Общество 27 апреля 2026 12:41

Из-за ремонта в Татарстане закрыли движение по участкам двух региональных дорог

В Новошешминском районе РТ закрыли для движения транспорта участок автодороги Азеево – Черемшан – Шентала с 6 по 12,7 км. А в Алексеевском районе РТ закрыт участок дороги Куркуль – Масловка – Ромодан с 12 по 14,7 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Введение временного ограничения связано с проведением капитального ремонта участков автомобильных дорог. Ограничение будет действовать до 31 августа», – отметили в министерстве.

В Новошешминском районе водители могут совершить объезд по дорогам Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы, Объезд села Новошешминск и Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан.

В Алексеевском районе ремонтируемый участок можно объехать по дорогам Алексеевское – Высокий Колок, Казань – Оренбург – Алексеевское – Высокий Колок, Алексеевское – Билярск, Алексеевское – Высокий Колок – Ромодан – Савинский.

В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
«Единая Россия» отправила в ЛНР 37-ю гуманитарную колонну весом 165 тонн

26 апреля 2026
