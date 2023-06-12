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Из-за ремонта сетей без горячей воды останутся ряд домов и 8 детсадов Нижнекамска
В связи с работами по ремонту тепловых сетей некоторые жилые дома Нижнекамска останутся без горячей воды. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.
Так, подача горячего водоснабжения будет прекращена с 8.30 13 июня и до 17.00 3 июля в ряде домов по проспектам Мира и Строителей, а также улицам 30 лет Победы, Гайнуллина, Корабельная, Студенческая, Табеева. Также без горячей воды останутся детсады № 90, 92, 93, 95, 96, 100, школы № 36, 38, «Адымнар».
С 8:30 13 июня и до 17:00 13 июля горячее водоснабжение отключат в ряде домов по улицам Сююмбике, Чулман, Чишмале, по проспектам Мира и Строителей, а также в детсадах № 94, 99, школе № 10, гимназии № 32, спорткомлексе «Батыр».
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