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Ру Тат
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Транспорт
12 августа 2022  14:22

Из-за ремонта моста в Казани до июня 2023 года ограничено движение по улице Назарбаева

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В Казани из-за реконструкции моста через озеро Нижний Кабан частично перекрыто движение по участкам улицы Назарбаева. На территории производится вынос инженерных сетей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, до 16 сентября действует ограничение движения по проезжей части и полностью закрыт тротуар на участке улицы Назарбаева от Хади Такташа до моста через озеро Нижний Кабан. Сейчас здесь идет переустройство инженерных коммуникаций.

До 31 мая 2023 года для движения недоступны две крайние полосы по улице Назарбаева на отрезке от улицы Хади Такташа до площади Вахитова. В настоящее время здесь действует по две полосы в каждом из направлений.

В 2019 году специалисты, проведя обследование, признали мост через озеро Нижний Кабан аварийным. Ожидается, что его реконструкция завершится к концу следующего года, и для автомобилистов здесь будут доступны восемь полос движения вместо шести.

#ограничение движения #реконструкция #Мост
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