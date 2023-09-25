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Из-за ремонта инфраструктуры изменится расписание электричек в Татарстане
Расписание нескольких пригородных поездов в Татарстане изменится с 27 сентября по 10 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Это связано с проведением ремонтных работ на участке Арск – Корса. Разница во времени с действующим расписанием составит от минуты до двух часов», – отметили в пресс-службе.
Так, в обоих направлениях изменится расписание электричек, курсирующих между Казанью и станциями Кизнер, Сосновка, Арск. Кроме того, поменяется порядок движения поездов сообщением Арск – Албаба, Казань – Вятские Поляны, Казань – Кукмор, Казань – Шемордан и Аэропорт – Казань.
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