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Происшествия 30 сентября 2023 12:17

Из-за ремонта дорог в Казани изменили схему движения троллейбусного маршрута №1

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Из-за дорожных работ в Казани на пересечении улиц Чистопольская - Амирхана временно изменяется схема движения троллейбусного маршрута №1. Об этом сообщают в «Метроэлектротрансе»

«В связи с проведением дорожных работ (укладка асфальта) изменяется схема движения троллейбусного маршрута № 1, через мост Чистопольская в направлении от улицы Адоратского на Энергетический Университет», – указано в Telegram-канале предприятия.

#МУП «Метроэлектротранс»
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