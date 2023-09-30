Из-за ремонта дорог в Казани изменили схему движения троллейбусного маршрута №1

Из-за дорожных работ в Казани на пересечении улиц Чистопольская - Амирхана временно изменяется схема движения троллейбусного маршрута №1. Об этом сообщают в «Метроэлектротрансе»

«В связи с проведением дорожных работ (укладка асфальта) изменяется схема движения троллейбусного маршрута № 1, через мост Чистопольская в направлении от улицы Адоратского на Энергетический Университет», – указано в Telegram-канале предприятия.