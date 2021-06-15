Из-за рекордной жары в Казани на месяц раньше появились грибы

Рекордно высокие температуры в мае и июне стали причиной необычных явлений в природе в Казани. В этом году наблюдалось редкое явление — «взрывное цветение сирени», а также на месяц раньше появились грибы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев

«В этом году наблюдалось синхронное цветение черемухи, сирени и рябины. Обычно сначала отцветает черемуха, приходит похолодание и через пару недель цветет сирень. Это не единственное явление, которое сдвинулось. Уже сейчас в лесах замечены грибы, относящиеся к среднелетним видам. Лето пришло заметно раньше, затяжная волна тепла создала идеальные условия для цветения плодово-ягодных деревьев. Для тополя также были созданы идеальные условия для цветения. Изобилие тополиного пуха — следствие недобора осадков», — рассказал он.

Аухадеев проинформировал, что в целом последние полгода оказались достаточно контрастными. Зимой в Казани были установлены отрицательные температурные рекорды, а май показал себя как летний месяц. С 14 по 18 мая было побито сразу пять абсолютных рекордов. Среднемайская температура составила 18,3 градуса.

«Подобная погода наблюдается в Крыму в июне, вот такой у нас был „крымский май“. Месяц занял второе место за историю метеонаблюдений, перекрыв предыдущий максимум в 1906 году. Вторая декада мая не имела аналогов за всю историю метеонаблюдений, она имела среднюю температуру 23,3 градуса. Это абсолютный максимум за всю историю», — подчеркнул эксперт КФУ.