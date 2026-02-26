news_header_top
Общество 26 февраля 2026 10:54

Из-за рекордного объема снега в Казани предложили построить новые снегоплавильные пункты

Аномальные снегопады начала 2026 года потребовали мобилизации всех сил и ресурсов коммунальных служб Казани. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на отчетной сессии Казанской городской Думы.

За эту зиму из города вывезено более 1,3 млн тонн снега – в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом остается вопрос утилизации снега: действующие экологические требования ограничивают возможность временного складирования, а все восемь снегоплавильных пунктов работают круглосуточно на пределе своих возможностей.

Мэр отметил, что одним из решений станет строительство новых стационарных снегоплавильных пунктов.

«Первый участок подобран, и мы просим поддержать, уважаемый Рустам Нургалиевич, строительство снегоплавильных станций в Казани», – сказал Метшин.

