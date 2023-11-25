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Из-за реконструкции водопровода в Казани поэтапно перекроют улицу Молодецкая
Из-за реконструкции водопровода в Казани будет поэтапно ограничено движение по улице Молодецкая в течение всей зимы и марта. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Так, в течение декабря частичное закрытие ожидается в районе дома №2а по Молодецкой и у дома №25 по Двинской (с 1 по 21-е число), в районе дома №4 по Молодецкой и у дома №27 по Кооперативной (с 11 по 31-е число).
С 21 декабря и др 11 января будет недоступен для движения участок у дома №10 по Молодецкой и около дома №27 по Кооперативной.
Кроме того, частичное закрытие ожидается на участках в районе домов №12 и №18 по Молодецкой (с 1 по 21 января); домов №20 и №22 (с 10 по 31 января) и дома №24 (с 20 января по 10 февраля).
Полностью перекроют для движения участок от дома №40 до №41а по Молодецкой и по Артельной, от жилого дома №1 до пересечения с Урожайной (с 28 января по 23 февраля), участок от пересечения Молодецкой с Урожайной до дома №42 по Молодежной (с 10 февраля по 5 марта) и участок от дома №42 до дома №49 по Молодецкой (с 24 февраля по 14 марта).
В районе пересечения с Карбышева ограничительный режим будет действовать с 16 по 31 марта.
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