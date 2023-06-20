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Из-за реконструкции водопровода на улице Аделя Кутуя в Казани ограничат движение
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В Казани временно перекроют для движения автомобилей проезжую часть по улице Аделя Кутуя. Временные неудобства связаны с реконструкцией водопровода, передает пресс-служба мэрии.
Ограничительный режим будет вводиться поэтапно:
- с 21 июня по 17 июля – от дома №33 до №37;
- с 23 июня по 17 июля – от дома №37 до №41;
- с 25 июня по 17 июля – от дома №41 до улицы Седова.
Отмечается, что будет закрыта проезжая часть на участках дорог в направлении движения к улице Седова.
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