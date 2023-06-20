Из-за реконструкции водопровода на улице Аделя Кутуя в Казани ограничат движение

В Казани временно перекроют для движения автомобилей проезжую часть по улице Аделя Кутуя. Временные неудобства связаны с реконструкцией водопровода, передает пресс-служба мэрии.

Ограничительный режим будет вводиться поэтапно:

с 21 июня по 17 июля – от дома №33 до №37;

с 23 июня по 17 июля – от дома №37 до №41;

с 25 июня по 17 июля – от дома №41 до улицы Седова.

Отмечается, что будет закрыта проезжая часть на участках дорог в направлении движения к улице Седова.