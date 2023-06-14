Из-за реконструкции тепловода в Казани поэтапно ограничат движение по улице Закиева

В Казани частично перекроют для движения улицу Закиева. Временные неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.

С 16 июня и до 10 июля будут закрыты проезжая часть (частично) и тротуар (полностью) на участке от парковки возле дома №14 до здания №16 (паркинг), с 18 по 19 июня будет полностью закрыт местный проезд возле здания №14.