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Руc Тат
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Общество 14 июня 2023 15:52

Из-за реконструкции тепловода в Казани поэтапно ограничат движение по улице Закиева

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В Казани частично перекроют для движения улицу Закиева. Временные неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.

С 16 июня и до 10 июля будут закрыты проезжая часть (частично) и тротуар (полностью) на участке от парковки возле дома №14 до здания №16 (паркинг), с 18 по 19 июня будет полностью закрыт местный проезд возле здания №14.

#ограничение движения
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