news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за реконструкции тепловода в Казани поэтапно ограничат движение по улице Закиева
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Казани частично перекроют для движения улицу Закиева. Временные неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода, сообщает пресс-служба мэрии.
С 16 июня и до 10 июля будут закрыты проезжая часть (частично) и тротуар (полностью) на участке от парковки возле дома №14 до здания №16 (паркинг), с 18 по 19 июня будет полностью закрыт местный проезд возле здания №14.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2