Из-за реконструкции тепловода в Казани перекроют несколько участков дороги

В связи с работами по реконструкции тепловода в Московском районе Казани ограничат движение транспорта на нескольких дорожных участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В период с 25 июня по 20 сентября на участке от ул. Гагарина до ул. Восстания, а также у здания № 83а по ул. Васильченко частично закроют тротуар.

В период с 5 по 16 июля будет перекрыта проезжая часть (полностью ) и тротуар (частично) на пересечении улиц Гагарина и Васильченко.

С 10 июля по 20 сентября будут закрыты проезжая часть и тротуар на участке от здания № 33 до № 83а по улице Восстания.