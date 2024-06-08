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Из-за реконструкции тепловода в Казани перекроют несколько участков дороги
В связи с работами по реконструкции тепловода в Московском районе Казани ограничат движение транспорта на нескольких дорожных участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В период с 25 июня по 20 сентября на участке от ул. Гагарина до ул. Восстания, а также у здания № 83а по ул. Васильченко частично закроют тротуар.
В период с 5 по 16 июля будет перекрыта проезжая часть (полностью ) и тротуар (частично) на пересечении улиц Гагарина и Васильченко.
С 10 июля по 20 сентября будут закрыты проезжая часть и тротуар на участке от здания № 33 до № 83а по улице Восстания.
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