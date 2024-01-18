news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 18 января 2024 09:09

Из-за ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана погибли семь человек

Скопировать ссылку

В результате ракетного удара, который Паксистан нанес по приграничному району Ирана, погибли семь человек, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что атаке подверглась одна из приграничных деревень. В результате погибли три женщины и четыре ребенка, которые не являлись гражданами Ирана.

Еще один взрыв прогремел недалеко от города Серваван провинции Систан и Белуджистан.

#Иран
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2