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Из-за ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана погибли семь человек
В результате ракетного удара, который Паксистан нанес по приграничному району Ирана, погибли семь человек, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что атаке подверглась одна из приграничных деревень. В результате погибли три женщины и четыре ребенка, которые не являлись гражданами Ирана.
Еще один взрыв прогремел недалеко от города Серваван провинции Систан и Белуджистан.
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