Из-за работ на сетях канализации в Казани ограничили движение по двум улицам

В Казани до конца января частично ограничат движение по двум улицам. Временные неудобства связаны с работами на сетях водоотведения, сообщили в Казанском водоканале.

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях канализации, направленных на повышение надежности и качества услуг водоотведения», – сказано в телеграм-канале предприятия.

Так, временно ограничат пропускную способность проезжих частей улиц Б.Галеева (у дома №3) и Лейтенанта Красикова (возле дома №5/34). Водителей просят учитывать это при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить до конца января.