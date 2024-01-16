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Из-за работ на сетях канализации в Казани ограничили движение по двум улицам
В Казани до конца января частично ограничат движение по двум улицам. Временные неудобства связаны с работами на сетях водоотведения, сообщили в Казанском водоканале.
«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях канализации, направленных на повышение надежности и качества услуг водоотведения», – сказано в телеграм-канале предприятия.
Так, временно ограничат пропускную способность проезжих частей улиц Б.Галеева (у дома №3) и Лейтенанта Красикова (возле дома №5/34). Водителей просят учитывать это при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить до конца января.
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