Из-за прорыва трубы в центре Казани приостановлено движение троллейбусов

Под стенами Казанского Кремля прорвало водопровод. МУП «Метроэлектротранс» приостановило движение троллейбусного маршрута №2.

«МУП «Метроэлектротранс» сообщает: в связи со скоплением воды на площади Тысячелетия приостановлено движение троллейбусного маршрута №2. Просим пассажиров учитывать данную информацию при построении маршрутов», — говорится в сообщении транспортного предприятия.

Ранее мэрия Казани объявила о прорыве водопровода на площади Тысячелетия недалеко от памятника меценату.

Без воды временно остались 94 жилых дома, 3 детских сада и 4 школы. На месте работают аварийные бригады.