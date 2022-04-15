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Транспорт
15 апреля 2022  12:02

Из-за прорыва трубы в центре Казани приостановлено движение троллейбусов

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Под стенами Казанского Кремля прорвало водопровод. МУП «Метроэлектротранс» приостановило движение троллейбусного маршрута №2.

«МУП «Метроэлектротранс» сообщает: в связи со скоплением воды на площади Тысячелетия приостановлено движение троллейбусного маршрута №2. Просим пассажиров учитывать данную информацию при построении маршрутов», — говорится в сообщении транспортного предприятия.

Ранее мэрия Казани объявила о прорыве водопровода на площади Тысячелетия недалеко от памятника меценату.

Без воды временно остались 94 жилых дома, 3 детских сада и 4 школы. На месте работают аварийные бригады.

#троллейбус #движение транспорта #коммунальная авария
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