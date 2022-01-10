news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 января 2022  19:26
Полина Шевчук

Из-за прорыва трубы без отопления остались шесть многоквартирных домов в Альметьевске

news_top_970_100
Из-за прорыва трубы без отопления остались шесть многоквартирных домов в Альметьевске

В 18.00 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил сигнал об аварийном отключении теплоснабжения в нескольких домах на улицах Ленина и Джалиля в Альметьевске.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, причиной отключения отопления стал свищ трубы.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Без тепла остались шесть многоквартирных домов, в которых поживают 325 человек, и одна школа.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На данный момент теплоснабжение вернули в три дома и школу. Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ сегодня в 20.00.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#прорыв трубы #МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное