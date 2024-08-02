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Новости Татарстана и Казани
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Из-за профилактических работ в Казани приостановят радио- и телевещание
В радиотелецентре РТРС в Казани с 5 по 7 августа пройдут профилактические работы, из-за чего временно будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения РТРС-1 и РТРС-2, FM-радиовещания «Радио России + Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ». Об этом сообщает Минцифры РТ.
Капремонт антенно-мачтового сооружения с отключением технических средств вещания будет проводиться по адресу: ул. Можайского, д. №6 – в период с 10.35 до 17.00.
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