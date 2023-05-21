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Из-за пожаров в Свердловской области произошло массовое ДТП
Из-за смога в Свердловской области более девяти машин попали в ДТП. Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу свердловского ГИБДД.
«По предварительным данным, участниками ДТП стали более девяти транспортных средств. Машины столкнулись в правом ряду. Люди не пострадали», — указано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что причиной массовой аварии стало несоблюдение дистанции в условиях плохой видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров.
В ГУ МЧС России по Свердловской области отметили, что за сутки в регионе ликвидировано 12 природных возгораний, еще 12 было локализовано. В настоящее время продолжают действовать 32 пожара.
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