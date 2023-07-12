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Происшествия 12 июля 2023 19:08

Из-за пожара в свердловской деревне Шайдуриха эвакуируют людей

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Жителей села Шайдуриха в Невьянском городском округе Свердловской области эвакуируют из-за пожара, сообщает ТАСС.

«Из-за природного пожара в целях безопасности принято решение о временной эвакуации жителей села Шайдуриха. Для этого муниципальными властями из Невьянска направлено три автобуса, которые доставят людей в пункт временного размещения», – указано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. По поручению губернатора Евгения Куйвашева ситуацию на особом контроле держат областные министерства природных ресурсов и общественной безопасности.

#Свердловская область #пожары
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