Из-за пожара в свердловской деревне Шайдуриха эвакуируют людей

Жителей села Шайдуриха в Невьянском городском округе Свердловской области эвакуируют из-за пожара, сообщает ТАСС.

«Из-за природного пожара в целях безопасности принято решение о временной эвакуации жителей села Шайдуриха. Для этого муниципальными властями из Невьянска направлено три автобуса, которые доставят людей в пункт временного размещения», – указано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. По поручению губернатора Евгения Куйвашева ситуацию на особом контроле держат областные министерства природных ресурсов и общественной безопасности.