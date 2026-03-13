Из-за пожара в подсобке ТЦ «Торговый квартал» в Челнах эвакуировали 400 человек

В Набережных Челнах произошел пожар в торговом центре «Торговый квартал».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на первом этаже – в подсобном помещении одного из магазинов загорелись коробки. Предварительная площадь пожара составила около 0,5 кв. м.

До прибытия пожарных сотрудники магазина самостоятельно потушили огонь подручными средствами.

Из здания торгового центра самостоятельно эвакуировались 400 человек. Пострадавших нет.