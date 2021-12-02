Из-за пожара в кафе «Хочу и буду» на Баумана эвакуировались 20 человек

Сегодня в 17.17 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в кафе «Хочу и буду» на улице Баумана горят жировые отложения в вытяжке на кухне.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные увидели сильное задымление на кухне. В скором времени возгорание площадью 2 квадратных метра удалось потушить.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных из заведения вышли 20 человек, никто не пострадал. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.