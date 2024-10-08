Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуированы 1047 человек
Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали 1047 человек, сообщил глава города Игорь Ткаченко.
«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», – указал он в своем телеграм-канале.
Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло утром 7 октября. За прошедшие сутки огонь распространился на территории 2,5 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, горят три резервуара с нефтепродуктами. Жертв и пострадавших нет. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников