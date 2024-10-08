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Происшествия 8 октября 2024 09:56

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуированы 1047 человек

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Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали 1047 человек, сообщил глава города Игорь Ткаченко.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», – указал он в своем телеграм-канале.

Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло утром 7 октября. За прошедшие сутки огонь распространился на территории 2,5 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, горят три резервуара с нефтепродуктами. Жертв и пострадавших нет. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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