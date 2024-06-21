Из-за пожара на линии электропередачи в Черногории почти вся страна осталась без света

В Черногории произошла крупная авария в системе электроснабжения, вызванная пожаром на линии электропередачи. В результате практически вся страна оказалась обесточена.

Последствия этого происшествия вышли за пределы Черногории, затронув соседние регионы. В Боснии и Герцеговине, а также в хорватской Далмации, которые связаны с черногорской энергосистемой, также наблюдаются серьезные перебои с электричеством.

По данным источника AVAZ, ситуация критическая – речь идет о выходе из строя всей электроэнергетической системы региона. Представители электросетевых компаний пока не могут назвать точные сроки восстановления энергоснабжения.

Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями в регионе. На Балканах установилась сильная жара с температурами, достигающими 40 градусов Цельсия. Кроме того, Хорватию накрыло песчаной бурей из Сахары.