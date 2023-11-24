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Руc Тат
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Происшествия 24 ноября 2023 14:45

Из-за пожара из здания КАИ в Казани эвакуированы 400 человек

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Сегодня в районе двух часов дня в здании КАИ на улице Четаева произошло возгорание. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в здании сработала противопожарная система. Происходило горение титановой стружки в лаборатории на цокольном этаже.

Из здания были эвакуированы 400 человек. Никто не пострадал.

Как сообщают в ведомстве, персонал самостоятельно справился с возгоранием с помощью огнетушителя.

#пожар
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