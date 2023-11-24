Из-за пожара из здания КАИ в Казани эвакуированы 400 человек

Сегодня в районе двух часов дня в здании КАИ на улице Четаева произошло возгорание. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в здании сработала противопожарная система. Происходило горение титановой стружки в лаборатории на цокольном этаже.

Из здания были эвакуированы 400 человек. Никто не пострадал.

Как сообщают в ведомстве, персонал самостоятельно справился с возгоранием с помощью огнетушителя.