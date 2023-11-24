Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за пожара из здания КАИ в Казани эвакуированы 400 человек
Сегодня в районе двух часов дня в здании КАИ на улице Четаева произошло возгорание. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в здании сработала противопожарная система. Происходило горение титановой стружки в лаборатории на цокольном этаже.
Из здания были эвакуированы 400 человек. Никто не пострадал.
Как сообщают в ведомстве, персонал самостоятельно справился с возгоранием с помощью огнетушителя.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников