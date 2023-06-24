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Из-за пожара из казанской многоэтажки эвакуировались 25 жильцов
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Пожар случился в многоэтажном дома на улице Чехова в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Загорелась квартира на третьем этаже в 14-этажном здании.
Еще до появления огнеборцев из дома вышли 25 человек. С четвертого этажа при помощи масок спасаемого спасли женщину с ребенком.
Пожар был оперативно локализован, информации о пострадавших не поступало.
Как выяснилось, загорелся телевизор на площади 1 квадратный метр.
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