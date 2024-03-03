news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 марта 2024 22:21

Из-за пожара из казанского театра имени Тинчурина эвакуировали посетителей

Скопировать ссылку

Сегодня вечером в Татарском государственном театре драмы и комедии им. К.Тинчурина произошла эвакуация из-за пожара. Из здания успели эвакуировать около 30 человек.

Возгорание произошло в районе семи часов вечера. По предварительным данным, в театре загорелся электрощиток.

В результате происшествия никто не пострадал.

#пожар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100