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Из-за пожара из казанского театра имени Тинчурина эвакуировали посетителей
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Сегодня вечером в Татарском государственном театре драмы и комедии им. К.Тинчурина произошла эвакуация из-за пожара. Из здания успели эвакуировать около 30 человек.
Возгорание произошло в районе семи часов вечера. По предварительным данным, в театре загорелся электрощиток.
В результате происшествия никто не пострадал.
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