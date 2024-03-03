Из-за пожара из казанского театра имени Тинчурина эвакуировали посетителей

Сегодня вечером в Татарском государственном театре драмы и комедии им. К.Тинчурина произошла эвакуация из-за пожара. Из здания успели эвакуировать около 30 человек.

Возгорание произошло в районе семи часов вечера. По предварительным данным, в театре загорелся электрощиток.

В результате происшествия никто не пострадал.