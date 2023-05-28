news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 мая 2023 11:35

Из-за пожара из гастроцентра в центре Москвы эвакуировали 50 человек

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня в гастрономическом центре в парке Зарядье произошло возгорание, эвакуировали 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В подсобном помещении гастроцентра в парке Зарядье произошел пожар, горит вентиляционная камера. Сотрудников и посетителей в целях безопасности эвакуировали, всего на улицу выведены 50 человек», — указано в сообщении.

Пожар потушили на площади 5 кв. метров, никто не пострадал.

Устанавливаются причины пожара и все обстоятельства.

#пожар в москве
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное