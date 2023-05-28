Из-за пожара из гастроцентра в центре Москвы эвакуировали 50 человек

Сегодня в гастрономическом центре в парке Зарядье произошло возгорание, эвакуировали 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В подсобном помещении гастроцентра в парке Зарядье произошел пожар, горит вентиляционная камера. Сотрудников и посетителей в целях безопасности эвакуировали, всего на улицу выведены 50 человек», — указано в сообщении.

Пожар потушили на площади 5 кв. метров, никто не пострадал.

Устанавливаются причины пожара и все обстоятельства.