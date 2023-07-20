Из-за пожара на балконе в челнинской многоэтажке эвакуировались жильцы

Сегодня в 14.49 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в многоэтажке Челнов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что на 2 этаже квартиры в доме 30/09 Нового города горит балкон и спальня. Площадь пожара 15 кв.метров.

Отмечается, что 10 жильцов самостоятельно эвакуировались из дома.

В 15.03 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

В результате пожара никто не пострадал.