Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за пожара на балконе в челнинской многоэтажке эвакуировались жильцы
Сегодня в 14.49 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в многоэтажке Челнов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что на 2 этаже квартиры в доме 30/09 Нового города горит балкон и спальня. Площадь пожара 15 кв.метров.
Отмечается, что 10 жильцов самостоятельно эвакуировались из дома.
В 15.03 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.
В результате пожара никто не пострадал.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа