Из-за появления пены на Казанке экологи проводят проверку

После получения жалобы жителей столицы Татарстана на появление пены непонятного цвета в береговой полосе реки Казанки казанские экологи провели проверку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Жители города сообщили, что в Ново-Савиновском районе на береговой полосе Казанки появилась пена непонятной окраски. Экологи выехали по жалобе. На месте были взяты пробы загрязненного снега, чтобы проверить его на класс опасности и загрязняющие вещества», — рассказали в ведомстве.

Для проведения химического анализа были взяты пробы природной воды и почвы. Чтобы установить причины загрязнения, государственные инспекторы Минэкологии РТ проведут выездные обследования организованных источников сброса сточных вод промышленных предприятий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по факту слива в реку Казанку мутной жидкости казанские экологи проводят проверку.