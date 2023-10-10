«Из-за похолодания инфарктов в два раза больше»: кардиологи о влиянии погоды на сердце

Кардиологи связывают всплеск количества инфарктов с резким похолоданием

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инфарктов в два раза больше

В Республиканской клинической больнице Татарстана в пятницу и в выходные число поступивших пациентов с инфарктами выросло в сравнении с этим же периодом предыдущей недели. Кардиологи связывают всплеск с резким похолоданием. В РКБ такую тенденцию видят давно и всегда готовятся к такому росту.

«В связи со сменой погоды – резким снижением температуры – у нас отмечается прибавление в количестве пациентов с острым коронарным синдромом», – рассказал «Татар-информу» заведующий отделением кардиологии клиники Альберт Гильманов.

Часть поступивших в больницу – первичные пациенты. Это те, кто до сегодняшнего дня с болезнями сердца и сосудов не встречался. Остальные пациенты поступили с обострением хронических заболеваний.

«Безусловно, имеет значение активность этих людей в эти дни. Если у пациента будут повышаться пульс и давление, то это может спровоцировать в эти периоды неблагоприятные события», – объяснил врач.

Альберт Гильманов: «Если у пациента будут повышаться пульс и давление, то это может спровоцировать в эти периоды неблагоприятные события» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В РКБ поступили несколько человек с похожей картиной: аритмия, высокий пульс под 120-130 ударов в минуту. Как итог – инфаркт.

Возраст у пациентов разный, есть инфаркты у 35-летних пациентов, привозят и тех, кому 90. По словам кардиологов, молодые люди с инфарктом или подозрением на него чаще всего либо курильщики, либо поступают с алкогольной интоксикацией.

Пить таблетки, тепло одеваться и носить с собой термос

Кардиолог казанской поликлиники №10 Юлия Гришова объяснила «Татар-информу», что вместе с похолоданием увеличивается не только количество инфарктов. Учащается количество пациентов с нестабильной стенокардией и обострением гипертонической болезни сердца.

«Это связано с холодной температурой воздуха и естественным сужением на этом фоне самих сосудов и артерий, в том числе и коронарных. Поэтому в холодное время года число кардиопатологий действительно возрастает. Это мы можем проследить и в едином регистре пациентов с инфарктами, которые поступают в седьмую городскую больницу. Сюда по маршрутизации попадают пациенты из района, который обслуживает наша поликлиника», – объяснила врач.

Вместе с похолоданием увеличивается и количество пациентов с нестабильной стенокардией и обострением гипертонической болезни сердца Фото: © «Татар-информ»

Юлия Гришова рассказала, как во время резкого похолодания сердечникам оградить себя от обострений и не попасть в больницу.

«Для всех дообследованных пациентов, кому уже установлен диагноз с ранее назначенной медикаментозной терапией в плане назначения лекарственных препаратов, в первую очередь необходимо соблюдать все рекомендации. Ни в коем случае не устраивать каникулы в приеме каких-то лекарств», – подчеркнула доктор.

Тем, у кого имеются хронические заболевания сердца и сосудов, в этот период стоит чаще измерять давление. По словам кардиолога, многие пациенты не чувствуют повышения артериального давления, поэтому контроль должен быть всегда.

Врач порекомендовала одеваться тепло, чтобы защитить себя от переохлаждения.

«Если пациенты идут на прогулку в парк, то лучше брать с собой мини-термосы с теплым питьем», – посоветовала она.

Также важный аспект – это защита от ОРВИ и гриппа, поэтому лучше избегать большого скопления людей, например в торговых центрах или кинотеатрах. Ведь сердечники тяжело переносят вирусную нагрузку. Именно поэтому привиться против гриппа сейчас – лучшее решение, подчеркнула доктор.

Врач порекомендовала одеваться тепло, чтобы защитить себя от переохлаждения Фото: © «Татар-информ»

«Тем, кто не может бросить, в холода советуем курить меньше»

Тем, кто еще не сталкивался с болезнями сердца и сосудов, но не хочет оказаться на больничной койке кардиологического отделения, врачи советуют одеваться по погоде, беречь свое здоровье, прививаться.

А вот согреваться алкоголем – занятие опасное, поскольку алкоголь сужает сосуды. Также опасно курить.

«Некоторые пациенты не могут справиться с никотиновой зависимостью, им мы говорим, что в холодное время нужно однозначно снизить потребление сигарет. Это обязательно. Потому что во время курения происходит спазм артерий, сужение просвета сосудистой стенки», – отметила доктор.

«Если пациенты идут на прогулку в парк, то лучше брать с собой мини-термосы с теплым питьем» Фото: © «Татар-информ»

У проблем с сердцем всегда есть «звоночки»

Кардиолог уверена, что болезни сердца, когда только возникают, всегда подают сигналы. Главное, их не пропустить.

«Это может быть головная боль. У многих есть аппараты для измерения артериального давления дома. Поэтому когда появилась боль, следует измерить давление, чтобы ориентироваться в цифрах», – отметила врач.

Можно даже дойти до ближайшей аптеки – во многих аптечных пунктах стоят тонометры.

Свое давление, подчеркивают врачи, нужно знать. Чтобы прислушаться к себе и вовремя понять, что что-то не так.

Еще один тревожный звоночек – боли в груди при нагрузке: во время ходьбы или при подъеме в гору. Если вы сталкивались с таким, то необходимо обратиться к терапевту для обследования и назначения терапии.

Свое давление, подчеркивают врачи, нужно знать. Чтобы прислушаться к себе и вовремя понять, что что-то не так Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если остро возникла боль в грудной клетке и она отдает в нижнюю челюсть, руки, локти, спину, то надо незамедлительно вызвать скорую помощь. Чтобы медики сняли кардиограмму и уточнили диагноз», – заметила она.

В РКБ тем временем ждут тех, кто в это похолодание перенес инфаркт на ногах. Это особенно сложные для лечения пациенты.

«Похолодание будет продолжаться. Мы ждем сегодня поступления в больницу людей, с которыми плохие события происходили в пятницу, субботу и воскресенье, но они сидели дома и не обращались к медикам», – заключил заведующий кардиологией РКБ Альберт Гильманов.