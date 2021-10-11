Из-за повышенной нагрузки в Нижнекамской ЦРБ сгорел компьютерный томограф

В Нижнекамской центральной районной больнице из-за повышенной нагрузки сломался компьютерный томограф. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Сергей Мерясев.

«Техника не выдерживает нагрузок. Сегодня сгорела трубка нового компьютерного томографа на Ахтубинской, 13а. Только благодаря оперативной работе Минздрава, руководства республики и личного участия Айдара Раисовича (экс-мэра Нижнекамска Айдара Метшина — прим. Т-и) аппарат восстановлен. А это 12 млн рублей», — рассказал Мерясев.

В самое ближайшее время будет предложена новая маршрутизация пациентов для прохождения компьютерной томографии легких. По словам Мерясева, сейчас в ЦРБ работают два аппарата для амбулаторных и стационарных пациентов.

Дополнительно на линию выводятся две бригады скорой медицинской помощи, персонал отзывают из отпусков. Количество обращений в приемный покой госпиталя растет пропорционально росту заболеваемости коронавирусом, в том числе и среди беременных женщин.

При этом для беременных с признаками ОРВИ работает своя маршрутизация. Инфекционное отделение, открытое в декабре 2020 года, сейчас используется как провизорный госпиталь для беременных.

«Нагрузка на врачей выше пика заболеваемости прошлого года, хотя максимум эпидемии еще не достигнут. Его мы ждем в декабре, январе или феврале. С сентября количество вызовов с признаками ОРВИ увеличивается в среднем на сотню каждую неделю. Мы уже сегодня находимся в пиковых цифрах 2020 года, а на дворе только октябрь», — подчеркнул докладчик.