Происшествия 14 апреля 2026 17:56

Из-за повышения воды в Волге в Васильево подтопило 30 приусадебных участков

‎Из-за повышения воды в Волге подтопило 30 приусадебных участков в поселке Васильево.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, участки подтопило в СНТ «Озон», расположенном на территории поселка. При этом проезд транспорта возможен, пострадавших нет, и эвакуация людей не требуется.

Территорию взяли на особый контроль, ведется непрерывный мониторинг паводковой обстановки.

В настоящий момент помимо участков в Васильево в Татарстане подтоплены 2 низководных моста и 2 грунтовые дороги.

#гу мчс рф по рт #паводковая обстановка
В топе
Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

14 апреля 2026
Минниханов в Каире посетил могилу татарского богослова Бигиева – ее искали десятилетиями

Минниханов в Каире посетил могилу татарского богослова Бигиева – ее искали десятилетиями

13 апреля 2026
Новости партнеров