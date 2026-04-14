Из-за повышения воды в Волге в Васильево подтопило 30 приусадебных участков

‎Из-за повышения воды в Волге подтопило 30 приусадебных участков в поселке Васильево.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, участки подтопило в СНТ «Озон», расположенном на территории поселка. При этом проезд транспорта возможен, пострадавших нет, и эвакуация людей не требуется.

Территорию взяли на особый контроль, ведется непрерывный мониторинг паводковой обстановки.

В настоящий момент помимо участков в Васильево в Татарстане подтоплены 2 низководных моста и 2 грунтовые дороги.

