«Из-за повышения налогов и изменения курса рубля». Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА

Фото: pfc-cska.com

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о своем уходе из московской команды.

«Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22% и изменения курса рубля, а в контракте выплаты производились по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в предыдущем, в котором мы выиграли Кубок России. Из этого следует, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на 10%. Это факт, но… Я пришел на последний год своего контракта, в молодую команду, и мы ранее говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев – не одно и то же. К тому же в контракте была клаузула, по которой я мог уйти, если кто-то заплатит определенную сумму, и она была добавлена не по моей инициативе, а по желанию ЦСКА», – передает слова Николича Mozzart Sport.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года. Под его руководством «армейцы» взяли бронзовые медали РПЛ, а также Кубок России.

В данный момент «армейцев» возглавляет Фабио Челестини. Под его руководством ЦСКА взял Суперкубок России, победив «Краснодар» (1:0). Сегодня, 21 июля, «красно-синие» сразятся с «Оренбургом» в первом туре РПЛ. Матч состоится в 17:30 по мск.