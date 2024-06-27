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Происшествия 27 июня 2024 08:12

Из-за повреждения сети в Казани приостановили движение трамваев №2 и 3

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В районе ДК Химиков в направлении улицы Серова произошло повреждение контактной сети. В связи с этим временно остановлено движение трамваев №2 и 3. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Трамвайные маршруты № 5, 5а, 7 пока следуют по альтернативному маршруту ЖД – Глазунова – Халитова.

На месте происшествия работают специалисты аварийной службы предприятия.

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