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Из-за повреждения сети в Казани приостановили движение трамваев №2 и 3
В районе ДК Химиков в направлении улицы Серова произошло повреждение контактной сети. В связи с этим временно остановлено движение трамваев №2 и 3. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Трамвайные маршруты № 5, 5а, 7 пока следуют по альтернативному маршруту ЖД – Глазунова – Халитова.
На месте происшествия работают специалисты аварийной службы предприятия.
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