Из-за повреждения сети в Казани изменили движение троллейбусов

Сегодня на пересечении улиц Фучика – Минская произошло повреждение контактной сети. В результате временно изменено движение троллейбусов, предупреждают в «Метроэлектротрансе».

«Временно троллейбусы маршрута № 9, 12 следуют до Танкового кольца. Движение троллейбуса маршрута №3 проходит от Речного порта до улицы Толстого, маршрута №5 проходит по маршруту №7», – указано в телеграм-канале предприятия.

На месте уже работают аварийные службы предприятия.

UPD(14.28). Движение восстановлено.