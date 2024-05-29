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Из-за повреждения сети в Казани изменили движение троллейбусов
Сегодня на пересечении улиц Фучика – Минская произошло повреждение контактной сети. В результате временно изменено движение троллейбусов, предупреждают в «Метроэлектротрансе».
«Временно троллейбусы маршрута № 9, 12 следуют до Танкового кольца. Движение троллейбуса маршрута №3 проходит от Речного порта до улицы Толстого, маршрута №5 проходит по маршруту №7», – указано в телеграм-канале предприятия.
На месте уже работают аварийные службы предприятия.
UPD(14.28). Движение восстановлено.
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