Схема проезда двух троллейбусов и трамвая в Казани изменилась из-за повреждения сети

В Казани временно изменилась схема движения троллейбусных маршрутов № 3 и 5 и трамвая №1. Меры приняты из-за повреждения контактной сети в районе речного порта. Об этом предупреждает «Метроэлектротранс».

«Временно движение троллейбусных маршрутов номер №3, 5 будет проходить с разворотом на площади Свободы. Трамвай по маршруту номер №1 будет ходить до ж/д вокзала», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Ожидается, что на восстановление сети потребуется порядка трех часов. Ситуация произошла после 6 утра.