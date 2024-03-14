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Схема проезда двух троллейбусов и трамвая в Казани изменилась из-за повреждения сети
В Казани временно изменилась схема движения троллейбусных маршрутов № 3 и 5 и трамвая №1. Меры приняты из-за повреждения контактной сети в районе речного порта. Об этом предупреждает «Метроэлектротранс».
«Временно движение троллейбусных маршрутов номер №3, 5 будет проходить с разворотом на площади Свободы. Трамвай по маршруту номер №1 будет ходить до ж/д вокзала», — говорится в телеграм-канале предприятия.
Ожидается, что на восстановление сети потребуется порядка трех часов. Ситуация произошла после 6 утра.
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