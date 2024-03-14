news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 марта 2024 08:14

Схема проезда двух троллейбусов и трамвая в Казани изменилась из-за повреждения сети

Скопировать ссылку

В Казани временно изменилась схема движения троллейбусных маршрутов № 3 и 5 и трамвая №1. Меры приняты из-за повреждения контактной сети в районе речного порта. Об этом предупреждает «Метроэлектротранс».

«Временно движение троллейбусных маршрутов номер №3, 5 будет проходить с разворотом на площади Свободы. Трамвай по маршруту номер №1 будет ходить до ж/д вокзала», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Ожидается, что на восстановление сети потребуется порядка трех часов. Ситуация произошла после 6 утра.

#Троллейбусы #трамвай
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100