Из-за повреждения сети в Казани изменено движение троллейбусов

Сегодня на Фучика, 96 в Казани произошло повреждение контактной сети. В результате временно изменено движение троллейбусов, предупреждают в «Метроэлектротрансе».

«Временно движение троллейбусов маршрута № 9,12 проходит по маршруту № 6. Движение троллейбусов маршрута №5 проходит по маршруту №7. Движение троллейбусов маршрута №3 проходит с Речного порта до ул. Толстого», – указано в телеграм-канале предприятия.

Отмечается, что на месте работают аварийные службы предприятия.