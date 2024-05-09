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Из-за повреждения сети в Казани изменено движение троллейбусов
Сегодня на Фучика, 96 в Казани произошло повреждение контактной сети. В результате временно изменено движение троллейбусов, предупреждают в «Метроэлектротрансе».
«Временно движение троллейбусов маршрута № 9,12 проходит по маршруту № 6. Движение троллейбусов маршрута №5 проходит по маршруту №7. Движение троллейбусов маршрута №3 проходит с Речного порта до ул. Толстого», – указано в телеграм-канале предприятия.
Отмечается, что на месте работают аварийные службы предприятия.
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