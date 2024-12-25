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Из-за повреждения сети на Зорге в Казани изменили маршруты нескольких троллейбусов
В связи с повреждением контактной сети на Зорге, 67 временно изменено движение нескольких троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».
«Временно троллейбусы маршрутов №9, 12 следуют до Танкового кольца. Движение маршрута №5 проходит по маршруту №3», – указано в сообщении.
На месте работают аварийные службы предприятия.
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